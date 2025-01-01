Hammett
94 Min.Ab 12
Hammett
Dashiell Hammett, ein ehemaliger Privatdetektiv, der den Job an den Nagel gehängt hat, um Krimi-Autor zu werden, wird von seinem früheren Kollegen Jimmy Ryan gebeten, bei der Suche nach der chinesischen Prostituierten Crystal Ling zu helfen. Als die beiden in Chinatown erste Nachforschungen anstellen, geraten sie unter Beschuss und werden getrennt. Und obwohl Hammett gewarnt wird, sich aus der Angelegenheit herauszuhalten, geht er der Sache weiter auf den Grund - mit Folgen.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH