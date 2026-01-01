Hancock
89 Min.Ab 12
Hancock
US-Megastar Will Smith ist der unverwundbare Superheld John Hancock. Leider hat er ein Alkoholproblem, außerdem steht er nicht mehr besonders hoch im Ansehen der Bewohner von L.A. Er hat in den letzten Jahren zwar viele Verbrecher gestellt, dabei aber auch Kosten in Millionenhöhe verursacht. Als er den PR-Berater Ray Embrey vor dem sicheren Tod bewahrt, bietet dieser ihm an, sein Image aufzubessern. Ist Hancock noch zu retten?
Genre:Action
Produktion:US, 2008
12
Copyrights:© Sony Pictures