Happy Endings
128 Min.Ab 12
128 Min.Ab 12
Happy Endings
Mamie hat vor 20 Jahren ihren mit ihrem homosexuellen Stiefbruder Charley gezeugten Sohn zur Adoption freigegeben. Jetzt soll es zu einem Wiedersehen kommen. Den emotionalen Moment würde der talentierte Nachwuchsregisseur Nicky gern auf Zelluloid bannen. Charley wiederum glaubt, dass das Kind des lesbischen Pärchens Diane und Pam von seinem Freund Gil ist. Der Musiker Otis ist sich indes nicht sicher, ob er mit Sängerin Jude ins Bett gehen soll oder ob er eher auf Männer steht.
Genre:Tragikomödie, LGBTQ+
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH