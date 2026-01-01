Happy Together
96 Min.Ab 12
Happy Together
'Happy Together' sind Ho Po-wing (Leslie Cheung) und Lai Yiu-fai (Tony Leung Chiu-Wai) schon lange nicht mehr. In der Beziehung des schwulen Paares kriselt es gewaltig. Nun wollen die beiden Hongkong-Chinesen in Argentinien ihr neues Glück versuchen. Doch die triste Routine des fremden Alltags treibt sie immer weiter auseinander. Lai arbeitet in einer Tango-Bar um Geld für die Heimreise zu verdienen, während sich Ho als Strichjunge durchschlägt. Nur aus purer Gewohnheit wollen sie nicht voneinander lassen. Als Lai eine neue Liebe findet, droht die Situation zu eskalieren.
Genre:Drama
Produktion:HK, JP, 1997
