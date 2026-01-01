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Harte Ziele

Harte Ziele

93 Min.Ab 18
PULS 493 Min.Ab 18
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PULS 4

Harte Ziele

Ein übles Verbrechersyndikat bestehend aus den reichsten Millionären, die New Orleans in seinem Untergrund versteckt hält, treibt ein tödliches Spiel. Die Opfer sind Obdachlose, die für versprochenes Geld in grausame Hinterhalte gelockt werden. Als Natasha Binders Vater bei einem solchen Spiel plötzlich spurlos verschwindet, stellt sie Nachforschungen an und begibt sich auf gefährliches Terrain. Unterstützung findet Natasha bei dem arbeitslosen Hafenarbeiter Chance Bodreaux.

Genre:
Action
Produktion:
US, 1993
Altersfreigabe:
18
GEWALT
Copyrights:
© Universal Studios Limited