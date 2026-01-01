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Hartz IV trifft auf Reichtum | 2 Familien 2 Welten

15 Min.Ab 12
Real Stories Deutschland15 Min.Ab 12
Real Stories Deutschland

Hartz IV trifft auf Reichtum | 2 Familien 2 Welten

Sebastian und Andreas lernen die Alleinerziehenden Lucy und Tabea kennen. Die Familien lernen sich gegenseitig kennen und erleben, wie es sich anfühlt, reich oder arm zu sein. Die Starfriseure Sebastian und Andreas Hintz aus Hamburg lernen die alleinerziehenden Mütter Lucy und Tabea kennen, die zusammen neun Kinder von sechs Vätern haben. Wie wird Sebastian, der keine Kinder mag, darauf reagieren?

Genre:
Spezial
Altersfreigabe:
12