Hechtangeln mit Köderfisch am Fireball
Hechtangeln mit Köderfisch am Fireball
Hechtangeln heißt für die meisten Angler inzwischen Gummifische und andere Kunstköder wie Jerkbaits, Spinnerbaits, Wobbler, Streamer & Co zu werfen. Dabei ist ein Köderfisch in vielen Situationen ein echtes Ass im Ärmel. Dieser lässt sich klassisch beim Hechtangeln mit Pose oder an einer Grundmontage anbieten. Wer es aber aktiver mag, der kann den Köderfisch am Fireball servieren. Hechtangeln mit Köderfisch ist über die ganze Saison eine vielversprechende Methode. Egal ob im Sommer oder Winter - einem echten Fisch kann ein Hecht selten wiederstehen. Beim Angeln mit Fireball wird der Köderfisch an einem Jigkopf mit kurzem Haken sowie einem Stinger mit Drilling angeboten. Das System wird vertikal unterm Boot gefischt - und bietet sich auch super als tote Rute an. An diesem Tag waren Daniel Wnendt und Rute&Rolle-Redakteur Timo Keibel in Holland zum Hechtangeln im Sommer vom Boot. Dabei sollten Rotaugen in Größen um 15 Zentimeter Länge, die Hecht an die Köder locken - ob es geklappt hat?