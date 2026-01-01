Hechtangeln vom Bellyboat
19 Min.Ab 12
19 Min.Ab 12
Hechtangeln vom Bellyboat
Raubfisch-Angeln: Die Bodden um und auf Rügen gelten als eines der besten deutschen Reviere für Hechtangler. Manch einer ist sogar der Meinung, dass es in ganz Europa kein Gewässer gibt, an dem die Chancen auf einen Meterhecht besser stehen als hier. Fest steht, dass kapitale Exemplare hier eher die Regel sind als die Ausnahme. Doch ohne Guide und Motorboot geht hier gar nichts, so die landläufige Meinung. Raubfisch-Freak Gunnar Schade, sowie seine Angelkumpel Gunnar und Paul zeigen eindrucksvoll, dass es sehr wohl anders geht. Auf eigene Faust starten sie zu einem Angeltrip auf die Insel Rügen. Im Gepäck: Belly Boat, Wathose und Spinnrute.
Genre:Spezial, Dokumentation, Angeln
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© tba