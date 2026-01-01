Heimat-Liebe Schliersee - Mit Markus Wasmaier
45 Min.Ab 6
Die Doku wirft einen Blick hinter die Kulissen am Schliersee und trifft auf Stars wie Olympiasieger Markus Wasmaier, den Indiana Jones der Alpen, Andreas Essendorfer, oder den Speck-Sepp von der berühmten Speckalm. Es sind diese charakterstarken, urigen und kantigen Typen die eine Region prägen und den Schliersee zu einem den beliebtesten Hotspots in der bayerischen Alpen machen.
