Heimatfilm!
95 Min.Ab 12
95 Min.Ab 12
Heimatfilm!
Nirgendwo in Westfalen. Eine dieser Kleinstädte, in denen alles und nichts passiert. Deswegen will Britta einfach weg. Weg von ihrem Bruder Simon, der sein Selbstmitleid in Alkohol ertränkt, weg von Langzeitfreund und Streifenpolizist Bernd, der sie mit dem Kauf eines Grundstücks an eine solide, stinknormale Zukunft fesseln will. Doch jede Entscheidung birgt neben dem Versprechen auch ein Risiko…
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film