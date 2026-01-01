Heimliche Liebe - Der Schüler & die Postbotin
93 Min.Ab 12
93 Min.Ab 12
Heimliche Liebe - Der Schüler & die Postbotin
Joe Reinhardt, pubertierender Spross wohlhabender Eltern, viel versprechender Abiturient und potenziell erfolgreicher Pianist, begegnet an einem einsamen Strand auf Mallorca der lebenslustigen Rosemarie. Joe ist zu schüchtern, um ihr überhaupt näherzukommen. Zurück in Berlin macht er sie ausfindig, überwindet seine Schüchternheit und möchte mit ihr das "erste Mal" erleben - Rosemarie reagiert zunächst zurückhaltend ...
Genre:Romanze, Drama
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Medienkontor Enterprises GmbH