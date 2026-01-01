Heimsuchung
87 Min.Ab 16
87 Min.Ab 16
Heimsuchung
Nach dem Tod ihres Vaters beschließt Michi, ein paar Tage mit ihrer Tochter im alten Elternhaus zu verbringen. Die schöne Zeit hat ein Ende, als sie immer häufiger von einer bedrohlichen Frauengestalt heimgesucht wird. In ihrem Wahn beginnt sie wieder zu trinken und bringt sogar die kleine Hanna in Gefahr. Vom Realitätsverlust verschlungen muss sich Michi ihrem Trauma stellen, um ihre Tochter zu retten.
Genre:Horror
Altersfreigabe:
16ANGST
Copyrights:© ORF 1