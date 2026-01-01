Hektarjagd Vol. 2 - Lohnunternehmen in der Grasernte: Teil 1
Mit geballter PS-Power und Modernster Grünfutter-Erntetechnik geht die Hektarjagd-Serie in die nächste Runde. Hier sehen Sie den neuen BigX 1100 von Krone, den Jaguar 980 der Firma Claas und den John Deere 8800i im Grasernteeinsatz. Sie erleben den selbst fahrenden Bunkerhäcksler Pro DX V12 der Firma Lomma-Sachsen im Einsatz, sowie die Bodenbearbeitung mit einem Versatile 550 Knicklenker und einem Agrotron 9.290 TTV von Deutz-Fahr. Darüber hinaus sehen Sie den neuen Optum 270 und den John Deere 7290R bei der Gülleausbringung und vieles mehr. Ob in der Kabine oder aus der Luft erleben Sie mehr als 60 Traktoren in Aktion.
