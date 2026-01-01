Helden - Wenn Dein Land Dich braucht
143 Min.Ab 12
143 Min.Ab 12
Helden - Wenn Dein Land Dich braucht
Am helllichten Tag schlägt ein Nachrichtensatellit in den Berliner Reichstag ein und hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Während man noch über einen Terroranschlag spekuliert, stürzen Flugzeuge vom Himmel, die Kommunikation bricht zusammen. Deutschland und die gesamte übrige Welt befinden sich im Ausnahmezustand. Im größten Forschungszentrum der Welt ist ein Experiment fehlgeschlagen.
Genre:Action, Abenteuer, Drama, Science Fiction
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film