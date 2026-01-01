Hellbound: Hellraiser II
95 Min.Ab 18
95 Min.Ab 18
Hellbound: Hellraiser II
Nachdem ihre Familie von den "Zenobiten" getötet wurde, wird Kirsty in die Psychiatrie eingewiesen. Die leitet jedoch der von Okkultem besessene Dr. Channards, der sich nun im Besitz des dämonischen Würfels befindet. Mit Kirstys Wissen schafft er es, die Tore zur Hölle erneut aufzustoßen und die "Zenobiten" freizulassen. Aber Kirsty folgt ihm in die Schattenwelt, um ihren Vater zu suchen und den Eingang zur Hölle ein für alle Mal zu schließen.
Genre:Horror, Thriller, Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:GB, 1988
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Turbine Medien GmbH