Henry II – Aufstand gegen den König
97 Min.Ab 12
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Henry II – Aufstand gegen den König
Wir schreiben das Jahr 1173. England und Frankreich befinden sich im Krieg miteinander. Das Schicksal der beiden Königreiche war nie zuvor enger verflochten. Königin Eleanor (Debbie Rochon), die Frau von König Henry II., und die gemeinsamen Söhne haben die Seiten gewechselt und kooperieren nun mit Frankreich. Während sich König Henry (Derek Allen) und König Louis von Frankreich (Brian Ayres) fortwährend in Scharmützeln bekämpfen, wird Eleanor von Henry gefangen genommen und eingesperrt. Richard (Greg Chandler Maness) und seine Brüder ziehen in den Kampf gegen ihren eigenen Vater, obwohl sie König Louis nicht vertrauen. Die Treueschwüre wechseln, abhängig davon wer gerade die Oberhand hat...
Genre:Action, Abenteuer, Drama
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH