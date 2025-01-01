Herbstsonate
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Herbstsonate
"Herbstsonate" - mit Oscar-Preisträgerin Ingrid Bergman: Die Konzertpianistin Charlotte besucht nach sieben Jahren ihre entfremdete Tochter Eva, die sich nichts sehnlicher wünscht, als sich ihrer distanzierten Mutter anzunähern und Liebe zu erfahren. In einem nächtlichen Gespräch kommt es schließlich zur Konfrontation: All die Enttäuschung und die unterdrückten Gefühle finden nach Jahren des Schweigens Ausdruck. Am Ende bleibt Schmerz - und die leise Hoffnung auf Versöhnung.
Genre:Drama
Produktion:SE, 1978
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH