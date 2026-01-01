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Heroes of War: Assembly

Heroes of War: Assembly

124 Min.Ab 16
MOVIEDOME124 Min.Ab 16
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Heroes of War: Assembly

Heroes of War: Assembly

1948 in Nordchina. Die 9. Kompanie des 139. Regiments unter dem Kommando von Hauptmann Gu Zidi ist bereits stark dezimiert. Trotzdem erhält der Hauptmann den Auftrag, eine Miene vor den Kuomintang-Truppen zu beschützen. Er darf auf keinen Fall die Truppen zurückziehen, ehe nicht ein vorher verabredetes Signalhorn zu hören ist. Die Kämpfe dauern an, doch der Ton ist nicht zu hören. Es kommt zu einer unvergesslichen Schlacht, die in einem furchtbaren Gemetzel endet.

Genre:
Action, Biografie, Drama
Produktion:
CN, HK, 2007
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH