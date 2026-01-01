Herzensangelegenheiten
97 Min.Ab 12
97 Min.Ab 12
Herzensangelegenheiten
Die Geschwister Sam und Gray sind so dermaßen ein Herz und eine Seele, dass Leute, die beiden glatt für Lover halten. Nun aber scheint Sam in der hübschen Charlie ein ideale Partnerin gefunden zu haben, und Gray fühlt sich gedrängt, ihrerseits nach einem Herren Ausschau zu halten. Dabei merkt sie, dass sie sich eher zu ihrer Schwägerin in spe hingezogen fühlt. Könnte sie etwa lesbisch sein?
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film