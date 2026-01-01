Herzensschlampereien – von und mit Christian Dolezal
92 Min.Ab 6
92 Min.Ab 6
Herzensschlampereien – von und mit Christian Dolezal
Christian Dolezal aka „Der Dole“ erzählt in seinem Kabarett vom Streben, endlich Liebe leben zu können und dem Scheitern am Weg dahin aufgrund lächerlichster Unzulänglichkeiten. All diese Peinlichkeiten und skurrilen Amourschaften sind ganz persönliche Geschichten aus dem privaten Leben vom Dole.
Genre:Comedy
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4