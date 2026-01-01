Heute heiratet mein Ex
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Heute heiratet mein Ex
Paula, Grundschullehrerin aus Berlin, wurde vor acht Jahren von ihrem damaligen Freund Jan verlassen. Jetzt bekommt sie unerwartet eine Einladung zu seiner Hochzeit. Paula sagt zu, denn sie will sich keine Blöße geben. Begleitet wird sie von ihrem Nachbarn Ben, den sie als ihren Verlobten ausgibt ...
Genre:Romantische Komödie, Comedy
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH