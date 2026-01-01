Hickok
85 Min.Ab 16
Hickok
Wild Bill Hickok (Luke Hemsworth), einer der berüchtigtsten Revolverhelden des Wilden Westens, kommt 1871 nach Abilene, Kansas – eine Stadt, fest in der Hand von Gesetzlosen. Beeindruckt von Hickoks Ruf bietet ihm Bürgermeister George Knox (Kris Kristofferson) den Posten des Marshals an. Hickoks Mission: die Stadt von Outlaws und skrupellosen Cowboys zu befreien. Doch als der mächtige Saloon-Besitzer Phil Poe (Trace Adkins) ein Kopfgeld auf ihn aussetzt, eskaliert die Gewalt. Mit Unterstützung von Lawman Hardin, genannt Little Arkansas, stellt sich Hickok der brutalen Bande. Es kommt zum finalen Showdown – ein gnadenloser Gunfight, bei dem sich Legenden bewähren müssen.
Genre:Drama, Western
Produktion:US, 2017
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH