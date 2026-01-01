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High Voltage - Tödliche Bande

High Voltage - Tödliche Bande

89 Min.Ab 16
ATV 289 Min.Ab 16
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ATV 2
High Voltage - Tödliche Bande

High Voltage - Tödliche Bande

Johnny und seine Bande machen meist nur ungefährliche, kleine Jobs, um ein gutes und sicheres Auskommen zu haben. Aber der nächste Coup hat es in sich. Die fünf Nachwuchsgauner überfallen ausgerechnet die Hausbank der Yakuza. Dabei fällt ihnen gewaschenes Drogengeld der vietnamesischen Mafia in die Hände. Eine gnadenlose Jagd beginnt. Nur durch die Hilfe der Freundin des Mafia-Bosses können sich Johnny und seine Gang retten. Es kommt zu einem furiosen Showdown ...

Genre:
Action
Produktion:
US, 1997
Altersfreigabe:
16
DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:
© New City Releasing