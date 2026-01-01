Vor TV
High Voltage - Tödliche Bande
89 Min.Ab 16
89 Min.Ab 16
Vor TV
High Voltage - Tödliche Bande
Johnny und seine Bande machen meist nur ungefährliche, kleine Jobs, um ein gutes und sicheres Auskommen zu haben. Aber der nächste Coup hat es in sich. Die fünf Nachwuchsgauner überfallen ausgerechnet die Hausbank der Yakuza. Dabei fällt ihnen gewaschenes Drogengeld der vietnamesischen Mafia in die Hände. Eine gnadenlose Jagd beginnt. Nur durch die Hilfe der Freundin des Mafia-Bosses können sich Johnny und seine Gang retten. Es kommt zu einem furiosen Showdown ...
Genre:Action
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© New City Releasing