86 Min.Ab 12
Hilfe, ich habe Weihnachten geerbt!
Eine junge New Yorkerin erbt von ihrer geliebten Großmutter eine Weihnachtsbaumplantage. Als sie das Anwesen besucht, und für den geplanten Verkauf vorbereiten möchte, erwachen Erinnerungen aus ihren Kindheitstagen. Außerdem trifft sie auf einen charmanten Anwalt, der das Erbe ihrer Großmutter verwaltet und mit der Zeit wachsen ihr die Plantage, die Kleinstadt und ihre Bewohner immer mehr ans Herz. So kommen der New Yorkerin Zweifel, ob der Plan, die Plantage zu verkaufen, der richtige ist.
Genre:Feiertag, Romanze
Altersfreigabe:
12
