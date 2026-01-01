Hindenburg - Die letzten Geheimnisse (1)
45 Min.Ab 12
45 Min.Ab 12
Hindenburg - Die letzten Geheimnisse (1)
Die Geschichte der Hindenburg ist weltbekannt: Im Jahr 1937 geht das große Luftschiff unerwartet in Flammen auf und stürzt auf einem Feld in New Jersey ab. Der Vorfall wurde auf Film festgehalten und zahlreiche Augenzeugen beobachteten die Katastrophe. Doch handelte es sich tatsächlich um einen Unfall, oder brachte Sabotage das damals größte gebaute Luftschiff zum Abstürzen? Die Dokumentation enthüllt neue Theorien, und zeigt lange verschollenes Filmmaterial, Augenzeugenberichte und Dokumente.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© welt