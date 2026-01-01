Hitlers Krieg im Osten – 1941-1943 (2)
52 Min.Ab 12
52 Min.Ab 12
Hitlers Krieg im Osten – 1941-1943 (2)
Am 22. Juni 1941 überfällt Deutschland die Sowjetunion. Hitler bricht den Nichtangriffspakt mit Stalin und entfesselt einen Vernichtungskrieg gegen Slawen und Juden. Er will „Lebensraum im Osten“ schaffen - im größten Land der Welt. Was treibt Hitler an? Größenwahn, Rassenhass, militärischer Weitblick? Wie kann er seine Generäle für sein Vorhaben gewinnen? Das Wetter, der Widerstand der Roten Armee und der Kriegseintritt der USA treiben die Wehrmacht bis 1943 an der Ostfront in die Defensive.
Genre:Dokumentation, Geschichte
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© welt