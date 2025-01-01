Holt Harry raus!
99 Min.Ab 16
Holt Harry raus!
Ingenieur Harry Burke wird kurz vor der Einweihung eines Kraftwerkes gemeinsam mit dem amerikanischen Botschafter Douglas entführt. Eine Gruppe von Rauschgifthändlern möchte mit ihnen inhaftierte Kollegen freipressen. Doch die Regierung rührt für Harry Burke keinen Finger. Daher macht sich Corey Burke mit vier Freunden und einem erfahrenen Vietnam-Veteranen auf, um seinen Bruder auf eigene Faust zu befreien. Es kommt zu einem mörderischen Kampf ...
Genre:Action
Produktion:US, 1986
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH