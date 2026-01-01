Home Invasion
89 Min.Ab 16
In einer abgelegenen Luxusvilla, umgeben von dunklem Wald und Stille, glaubt Chloe sich sicher – bis eines Nachts die Sicherheitssysteme versagen und maskierte Eindringlinge das Haus belagern. Gemeinsam mit ihrem Stiefsohn Jacob wird sie zur Geisel in einem perfiden Spiel aus Angst, Kontrolle und psychologischem Terror. Doch die Villa ist nicht nur ihr Gefängnis – sie ist auch hochmodern vernetzt. Ein mysteriöser Sicherheitsexperte, der über die Kameras mit Chloe kommuniziert, wird zur einzigen Hoffnung. Während die Angreifer immer näher kommen und ihre wahren Motive offenbaren, beginnt ein nervenaufreibender Wettlauf gegen die Zeit. Wer sind die Männer wirklich? Und was steckt hinter dem scheinbar zufälligen Angriff?
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH