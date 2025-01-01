Honey
90 Min.Ab 0
Honey
Unterprivilegiert in New York aufgewachsen, möchte Honey Daniels mit Hilfe ihres Tanztalents den Sprung auf die Showbühne schaffen. Eines Tages kommt ihre Chance: Videoclip-Regisseur und Produzent Michael Ellis engagiert sie als Background-Tänzerin. Schnell steigt sie zur Choreografin auf, der Beginn einer Traum-Karriere - aber dann gibt es Ärger mit Ellis. Dabei hatte sie gerade Geld für ein Tanzstudio angezahlt, in dem Ghetto-Kids eine Zuflucht im Alltag finden sollten ...
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH