Hotel Rock’n’Roll
Hotel Rock’n’Roll
Zum Grande Finale der Sex-, Drugs- & Rock-’n’-Roll-Trilogie des 2014 verstorbenen Filmemachers Michael Glawogger checken Michael Ostrowski, Pia Hierzegger und Georg Friedrich sowie Neuzugang Gerald Votava im „Hotel Rock ’n’ Roll“ ein – und vollenden damit ein Stück österreichischer Filmkomödienkultur. Mao erbt von ihrem Onkel ein abgetakeltes Hotel am Land und gemeinsam mit ihren stets gutgelaunten Loserfreunden, den Hobbyrockstars Max und Jerry, versucht sie, den Spirit des Sex, Drugs & Rock’n’Roll dort wieder aufleben zu lassen. Doch bald schon müssen unsere Helden das Erbe gegen die feindliche Konkurrenz, das Großkapital, einen falschen Gärtner, einen walzenden Inspektor und ihre eigene Unfähigkeit verteidigen. Es beginnt eine fulminant-boulevardeske Tour de Force irgendwo zwischen Peter Alexander, Louis de Funès, Kebapaufstrich und Post-Punk-Iggy-Pop.