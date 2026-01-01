House of Flying Daggers
116 Min.Ab 12
116 Min.Ab 12
House of Flying Daggers
In China im Jahr 859 bedroht eine geheime Rebellenorganisation mit dem Namen "Haus der fliegenden Dolche" die korrupte Regierung. Der Polizist Jin wird von seinem Vorgesetzten und Freund Leo auf eine junge Tänzerin Mei angesetzt, der Verbindungen zu den Rebellen nachgesagt wird. Jin soll Meis Vertrauen gewinnen, damit sie ihn zum Anführer der gefährlichen Organisation bringt. Doch bald findet Jin heraus, dass die Situation viel komplizierter ist als er gedacht hatte.
Genre:Action, Kampfsport
Produktion:CH, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH