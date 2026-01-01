Human Weapon: Gejagt von CIA und KGB
92 Min.Ab 16
92 Min.Ab 16
Human Weapon: Gejagt von CIA und KGB
1979: Ost und West arbeiten gemeinsam an dem streng geheimen Forschungsprojekt ‘Mindstorm’. Das Ziel: Menschern mit telekinetischen und telepathischen Fähigkeiten zu finden und diese Macht militärisch nutzen. 2000: Den letzten Versuchspersonen, dem Geschwisterpaar Jerry (Victor Browne) und Silvia Cheminsky (Rositza Chorbadjiska), gelingt die Flucht aus dem militärisch streng abgeschirmten Forschungsbereich. Zwischen CIA und KGB entbrennt eine erbitterte Jagd nach diesen einzigartigen ultimativen menschlichen Waffen, einer Macht, die sie besser nie entfesselt hätten.
Genre:Action, Thriller
Altersfreigabe:
16
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