Hurricane - Luftschlacht um England
Hurricane - Luftschlacht um England
Europa steht in Flammen, als der Zweite Weltkrieg seinen verheerenden Lauf nimmt. Nach der brutalen Invasion ihrer Heimat sind polnische Kampfpiloten gezwungen, alles zurückzulassen und in Großbritannien Zuflucht zu suchen. Doch fern der Heimat kämpfen sie nicht nur gegen die deutsche Luftwaffe, sondern auch gegen Misstrauen, Vorurteile und die Zweifel ihrer neuen Verbündeten. Unter dem Kommando des kanadischen Offiziers John Kent entsteht mit der legendären 303. Staffel eine außergewöhnliche Einheit, deren Mut und Entschlossenheit bald Geschichte schreiben sollen. In ihren wendigen Hawker-Hurricane-Jagdflugzeugen stellen sie sich der scheinbar übermächtigen Luftwaffe entgegen und werden zu einer entscheidenden Kraft in der Luftschlacht um England. Zwischen Verlust, Kameradschaft und dem unerschütterlichen Traum von einem freien Polen entfaltet sich ein intensives Kriegsdrama über Opferbereitschaft, Stolz und den unbeugsamen Willen zur Freiheit – und über Helden, die lange im Schatten der Geschichte standen.