I Spit on your Grave 1978 - Ich Spuck auf dein Grab
102 Min.Ab 18
102 Min.Ab 18
I Spit on your Grave 1978 - Ich Spuck auf dein Grab
DER Skandalfilm - endlich ungeschnitten. Die junge Schriftstellerin Jennifer will in einer abgelegenen Waldhütte ihren ersten Roman verfassen. Schnell wird jedoch eine Gruppe skrupelloser Männer auf Jennifer aufmerksam. Sie lauern der jungen Frau auf, schlagen und vergewaltigen sie. Nur vor Mord schrecken sie zurück. Ein Fehler, denn das Opfer rächt sich an jedem seiner Peiniger.
Genre:Horror
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Tiberius Film