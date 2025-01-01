Vor TV
I Want You Back
I Want You Back
Peter und Emma leiden an Liebeskummer. Beide wurden jeweils kurz vor der Familiengründung von ihren Partnern verlassen. Nach ihrer ersten Begegnung schmieden sie einen Plan: Emma soll Peters neue Beziehung sabotieren und Peter soll Emmas Ex-Partner zum Liebescomeback mit der Verflossenen verhelfen. Im Laufe des Vorhabens mischt sich jedoch eine dritte Beteiligte ein - die wahre Liebe.
Genre:Romantische Komödie
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG
