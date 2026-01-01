Iceman – Der Krieger aus dem Eis
Iceman – Der Krieger aus dem Eis
Die vier Waisen Ying (Donnie Yen), Sao (Wang Baoqiang), Yuanlong (Simon Yam) und Niehu (Yu Kang) wachsen zur Zeit der Ming Dynastie in einem kleinem Dorf namens Taoyuan auf. Sie bekleiden die höchsten Positionen innerhalb der kaiserlichen Wachen. Nachdem die vier gemeinsam den Anführer der japanischen Truppen töten, erhält Ying vom Kaiser den Befehl, das Goldene Rat der Zeit zurück ins kaiserliche Reich zu bringen. Auf dem Weg wird Ying von seinen drei Freunden überrascht, die ihm mitteilen, dass Tu, ein sehr mächtiger General, ihn für den Tod seiner Familie verantwortlich macht. Tu hat bereits eine Truppe in das Heimatdorf der Vier geschickt. In einem verzweifelten Kampf versucht Ying, die Bewohner von Taoyuan zu retten und wird dabei unter einer riesigen Schneelawine begraben. 400 Jahre später sind Ying, Sao und Niehu wieder aus dem Eis befreit und müssen sich im Hongkong der Neuzeit zu Recht finden. Um das Schicksal seines Dorfes zu ändern, muss Ying selbst das Goldene Rat der Zeit benutzen...