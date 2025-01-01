Ich kann's kaum erwarten
97 Min.Ab 12
97 Min.Ab 12
Ich kann's kaum erwarten
Preston sieht seine Chance gekommen, Amanda endlich für sich zu gewinnen: Seit Jahren ist sie die Frau seiner Träume, und jetzt hat sie sich von ihrem Freund Dexter getrennt. Am Abend der Highschool-Abschlussparty übergibt Preston Amanda den Liebesbrief, an dem er mit so viel Hingabe gefeilt hat. Das Problem ist nur: Amanda weiß gar nicht, wer Preston ist.
Genre:Comedy
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH