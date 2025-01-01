Ich konfiguriere MEINEN neuen BMW M5 Touring I So krass war noch kein Auto! I Matthias Malmedie
Ich bin komplett hyped! Nach der Weltpremiere des BMW M5 Touring war für mich klar: Den muss ich haben! Also, ab zu Procar Automobile in Köln, um meinen neuen Traumwagen zu konfigurieren. Und wer könnte hier eine bessere Unterstützung als Christopher Brück sein? Chris hat als Rennfahrer schon die 24h auf dem Nürburgring gewonnen, hat Benzin im Blut und einen (fast!) so guten Geschmack wie ich. So macht Autokaufen Spaß! Ist der M5 Touring der perfekte Nachfolger für Qualmberry? 100% sicher! Und die schwerste Entscheidung: Welche Farbe bekommt mein neuer BMW M5 Touring?!?
