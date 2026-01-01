Ich liebe den Mann meiner besten Freundin
93 Min.Ab 12
93 Min.Ab 12
Ich liebe den Mann meiner besten Freundin
Seit über zehn Jahren führt Karen mit Paul eine im Laufe der Zeit leicht erschlaffte, kinderlose Ehe. Paul, der als Anwalt gut verdient, wünscht sich mit Karen so sehr ein Kind, dass er sogar eine Adoption erwägt. Als sie Mark, den neuen Liebhaber ihrer Jugendfreundin Marie, zufällig kennenlernt, verlieben sich die beiden und beginnen eine Affäre - mit verheerenden Folgen ...
Genre:Drama
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Stream Films AG