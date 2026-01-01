"Ich weiß, wann ich sterben werde" | Im Todestrakt
44 Min.Ab 16
44 Min.Ab 16
"Ich weiß, wann ich sterben werde" | Im Todestrakt
Für den Mord an seiner Ehefrau wurde James Barnes zu lebenslänglichem Freiheitsentzug verurteilt. In dieser Dokumentation berichtet James Barnes über das Leben im Todestrakt und sein Leben als Täter. Wie geht man damit um, zu wissen, wann man stirbt? Über 1300 Menschen sind in den USA seit 1976 hingerichtet worden. Die Todesstrafe ist auch innerhalb des Landes höchst umstritten. Der deutsche Regisseur Werner Herzog, der in den USA lebt und arbeitet, lässt in der Dokumentation „Im Todestrakt" (Original: „Death Row") Todeskandidaten zu Wort kommen. Herzog tritt in einen Dialog mit Häftlingen in der Todeszelle und fragt sie nach ihren Ansichten über Leben und Tod.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
16