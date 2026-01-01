Ich weiß, wer mich getötet hat
Ich weiß, wer mich getötet hat
Nach einem brutalen Angriff wird die junge Studentin Aubrey Fleming schwer verletzt aufgefunden. Doch als sie im Krankenhaus erwacht, behauptet sie, nicht Aubrey zu sein – sondern Dakota Moss, eine Stripperin mit einer düsteren Vergangenheit. Niemand glaubt ihr, doch Dakota kennt Details aus Aubreys Leben, die sie unmöglich wissen kann. Während sie versucht, die Wahrheit hinter ihrer Identität zu entschlüsseln, wird sie von verstörenden Visionen und einem Gefühl verfolgt, dass etwas Übernatürliches sie verbindet. Die Grenzen zwischen Realität und Illusion verschwimmen, als sie einem Serienmörder auf die Spur kommt, der seine Opfer auf grausame Weise verstümmelt. Ist Dakota wirklich eine andere Person – oder Teil eines tiefer liegenden Geheimnisses?