Igor Levit - No Fear
118 Min.Ab 0
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Igor Levit - No Fear
"Igor Levit - No Fear" ist das inspirierende Porträt eines Künstlers auf seinem Parcours zwischen traditioneller Karriere und neuen Wegen in der Welt der Klassik, dem Impuls des politischen Engagements und der ständigen künstlerischen Herausforderung, zwischen Kontemplation und Bewegung. Immer wieder nimmt sich Filmemacherin Regina Schilling dabei die Zeit, Igor Levits Musik zuzusehen und zuzuhören und der Faszination, dem Geheimnis jenseits der Worte Raum zu geben.
Genre:Dokumentation, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2