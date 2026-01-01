Im Alleingang - Die Stunde der Krähen
94 Min.Ab 6
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Im Alleingang - Die Stunde der Krähen
Maria ist eine ebenso ehrgeizige wie skrupellose Anwältin. Mit ihrem brillanten Chef Dr. Actis hat sie eine leidenschaftliche Affäre, die jedoch abrupt endet, als sie mehr als Sex fordert. Und seit ein schrecklicher Autounfall die junge Frau an den Rollstuhl fesselt, behandelt Actis sie nicht mehr als ebenbürtige Juristin. Doch Maria gibt nicht auf: Die Zeit der Rache scheint gekommen, als sie mit ihrem ersten Mandanten Bruno gegen Actis und dessen Mandanten vor Gericht zieht ...
Genre:Drama
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Magic Flight Film GmbH