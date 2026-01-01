Im Alleingang - Elemente des Zweifels
95 Min.Ab 12
95 Min.Ab 12
Im Alleingang - Elemente des Zweifels
Maria traut ihren Ohren nicht: Ihr alter Chef und erbitterter Gegner, Rechtsanwalt Actis, bittet ausgerechnet sie um Hilfe. Seine Gelegenheitsgeliebte Vivian bezichtigt ihn der sexuellen Nötigung. Maria sucht ihn im Untersuchungsgefängnis auf und übernimmt zunächst das Mandat. Doch die alte Rivalität zwischen Maria und Actis kocht hoch. Maria kommen Zweifel an Actis Unschuld und sie kann nicht mit ansehen, wie Actis versucht, das vermeintliche Opfer Vivian zu deskreditieren.
Genre:Romanze, Mini-Serie
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Magic Flight Film GmbH