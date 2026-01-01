Im Glanz der Sonne
128 Min.Ab 12
128 Min.Ab 12
Im Glanz der Sonne
Ein junger Weißer kämpft im Südafrika der 30er Jahre gegen den Rassismus. Der britische Junge Peter Philipp (Stephen Dorff) wird von den Buren in ein Internierungslager gesteckt. Dort lernt er den Exildeutschen Doc (Armin Mueller-Stahl) kennen und von dem schwarzen Häftling Geel Piet (Morgan Freeman) das Boxen. Nach seiner Freilassung tritt Peter gegen die Rassentrennung in Südafrika ein. Doch die Liebe zu Maria, Tochter eines Burenpolitikers, lässt ihn zwischen alle Fronten geraten…
Genre:Drama, Sport
Produktion:AU, FR, US, 1992
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH