Im Herzen wild
Im Herzen wild
Mary Reynolds, eine junge irische Landschaftsdesignerin mit tief verwurzelter Liebe zur Natur, träumt davon, Menschen wieder mit echter Wildnis zu verbinden. Nachdem ihre Chefin ihre Entwürfe stiehlt und ihr erster Job scheitert, setzt Mary alles auf eine Karte: Sie entwickelt das Konzept einer „keltischen Zuflucht“, die Irlands spirituelle Wurzeln und seine ungezähmte Natur in einem einzigen Garten vereint. Mit diesem visionären Projekt bewirbt sie sich für die renommierte Chelsea Flower Show – und wird überraschend angenommen. Doch um ihren Entwurf innerhalb von nur drei Wochen umzusetzen, benötigt sie dringend Unterstützung. Diese findet sie in Christy Collard, einem charismatischen Botaniker, der in Afrika an nachhaltigen Bewässerungsprojekten arbeitet. Mary reist ihm nach Afrika hinterher, um ihn von ihrer Idee und ihrer Leidenschaft zu überzeugen. Gemeinsam beginnt ein Abenteuer, das sie von Irland über Äthiopien bis nach London führt – getragen von der Hoffnung, die Menschen wieder mit der Wildnis zu vereinen.