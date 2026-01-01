Im Himmel trägt man hohe Schuhe
108 Min.Ab 6
108 Min.Ab 6
Im Himmel trägt man hohe Schuhe
Toni Collette und Drew Barrymore in einer berührenden Geschichte über Freundschaft: Seit Kindertagen sind Milly und Jess unzertrennlich. Während Milly inzwischen Karriere, Familie und Kinder meistert, lebt Jess auf einem Hausboot und träumt von einem eigenen Kind. Doch plötzlich ändert ein Schicksalsschlag alles: Milly erhält die erschütternde Diagnose Krebs. Trotz unterschiedlicher Wege und eigener Sorgen müssen die Freundinnen zusammenhalten und ihre tiefe Bindung bewahren.
Genre:Tragikomödie, Romanze
Produktion:GB, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Vuelta Entertainment GmbH