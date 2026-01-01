Im Reich der Tiefe - Folge 5: Fakarava: 24 Stunden am Korallenriff
Das Fakarava-Atoll in Polynesien ist ein wahres Unterwasser-paradies mit einer ganz außergewöhnlichen Vielfalt an Tierarten. Die Besonderheit der Atolle Polynesiens liegt in ihrer Entstehungsgeschichte. Aus den Korallenriffen längst versunkener Inseln entstanden über Millionen von Jahren einzigartige Biotope. Dr. Serge Plane bittet Frederic um Mithilfe. Zur Erforschung der verschiedenen Spezies und ihrer Kommunikation nutzt er die besonderen Fähigkeiten des Tauchers. Frederic Buyle soll den 24-Stunden-Rhythmus eines Atolls direkt erleben und beobachten, auch in nicht ungefährlichen Nacht-Tauchgängen. Während seiner Tauchgänge untersucht der lautlose Apnoetaucher nicht nur die Populationen und das Verhalten der Tiere bei Tag und bei Nacht, er nimmt auch ihre „Gespräche“ mit einem speziellen Unterwasser-Tonaufnahme-Gerät auf. Begegnungen mit Barracudas, Mantarochen, Stachelrochen und Riffhaien lassen diese Expedition zu einem einzigartigen Erlebnis für Frederic und Christian werden.