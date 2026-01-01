Impact Earth
95 Min.Ab 12
95 Min.Ab 12
Impact Earth
Vor ein paar Jahren hat Tim einen Fehler begangen und deshalb seine Arbeit bei der NASA verloren. Jetzt entdeckt er einen Schwarm Asteroiden, die bald auf der Erde einschlagen werden. Er will seine ehemaligen Arbeitskollegen warnen, aber niemand glaubt ihm. Der verzweifelte Tim probiert letztendlich, wenigstens sich und seine Familie zu retten. Es ist ein gefährliches Unterfangen. Asteroiden bedrohen die Erde.
Genre:Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Lionsgate