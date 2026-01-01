In Montana ist die Hölle los
90 Min.Ab 12
90 Min.Ab 12
In Montana ist die Hölle los
Clint Cooper (Audie Murphy, To Hell and Back) ist ein Revolverheld, der nach zwei Jahren Abwesenheit in seine Heimatstadt zurückkehrt – in der Hoffnung, dass seine Liebste, die Lehrerin Helen Reed (Merry Anders, Tickle Me), auf ihn gewartet hat. Doch die Stadtbewohner sind alles andere als erfreut über seine Rückkehr, selbst nachdem er ihnen hilft, eine Bande von Gesetzlosen abzuwehren, angeführt von einem früheren Kumpan aus seiner Revolverheldenzeit. Nun steht die Frage im Raum: Kann Clint das Herz seiner Geliebten zurückgewinnen, das Vertrauen der Einwohner wiedererlangen und ein friedliches Leben auf eigenem Land beginnen – oder wird er überhaupt lange genug leben, um diese Chance zu bekommen?
Genre:Drama, Western
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH